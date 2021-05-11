حلت الفنانة ” أروى جودة ” ضيفة في برنامج ” نجوم رمضان أقربلك ” المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم مع الإعلامية ” إنجي علي ” .

وخلال اللقاء تحدثت أروى جودة عن علاقتها بخالتها الفنانة ” صفاء أبو السعود ” وتأثير الأخيرة في حياتها وعلى شخصيتها .

فأشارت أروى جودة إلى أن صفاء أبو السعود لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في تكوين طفولتها وشخصيتها .. وأنهم نظرا لصلة القرابة بينهما كانت تصلهم أعمالها الفنية سريعا مؤكدة على حبها لعدد من أعمال أبو السعود الفنية وعلى الأخص مسلسلات : هي والمستحيل وغوايش .

وأضافت أنها تتمنى لو أن تشارك صفاء أبو السعود في عمل فني وأنها تعتقد أنه لا مانع لديها من العودة للتمثيل إذا وجدت عملا مناسبا .

وبسؤال أروى جودة عن ما تعلمته من الفنانة صفاء أبو السعود أجابت : ” أول حاجة اتعلمتها من طنط صفاء الانضباط والاحترام لجميع الأقسام وشغل الناس اللي حواليكي لإنكم بتكملو بعض ” .

وتابعت : ” اتعلمت منها إزاي اختار ومش كل حاجة أوافق عليها وبتوجهني ولما بتشوف حاجة مش عاجباها بتقولي ولما بتقولي إن فيه حاجة عجباها بطير من الفرحة ” .