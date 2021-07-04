كشفت الفنانة ” مي الغيطي ” في لقائها مع مجلة ” What women want ” عن معاناتها من مرض اضطراب ثنائي القطب .

ونشرت مي الغيطي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من اللقاء وهي تتحدث عن قصتها مع هذا المرض وأسبابه وطريقة تعاملها معه .

فقالت أنها تعتقد بأن إصابتها باضطراب ثنائي القطب ناتج عن العمل بمجال الفن لعدة سنوات بالإضافة إلى مزيج من أسباب أخرى.

وأشارت مي الغيطي إلى أنها بدأت في رحلة العلاج النفسي منذ سنوات طويلة ولازالت مستمرة به مضيفة : ” صحتي النفسية أهم من أي شئ تاني حتى لو هي حاجة أنا بنساها ” .

وتابعت : ” اللي اتعلمته مع كل السنين دي إن لو أنا مش عارفة اخد بالي من ده مش هعرف اخد بالي من أي حاجة تانية ” ..

وعن تأثير دخولها مجال التمثيل منذ سن صغيرة قالت مي الغيطي أن ذلك كان له تأثير عليها في تكوين ضغوطات صغيرة اكتشفتها بعد ذلك في مراحل عمرية أخرى وسبب لها كثيرا التوتر المزمن إلى جانب عدم استطاعتها قضاء وقتها وفترات من عمرها بشكل طبيعي مقارنة بمن هم في عمرها في ذلك الوقت .