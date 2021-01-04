يستضيف الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة الحياة الفنانة ” عبير صبري ” في الحلقة التي ستتم إذاعتها يوم الجمعة المقبلة .

وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن حديث عبير صبري حول ندمها على ارتداء الحجاب حيث لم تكن واثقة من تلك الخطوة وندمت أيضا على خلع الحجاب .

كما تحدثت عبير صبري عن العقد التى تعرضت لها وبسببها لا تود الإنجاب وتحمل مسئولية أطفال والمواقف الصعبة التي حدثت لها مع والدها وتحملها لمسئولية والدتها وأخواتها وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي .

وأشارت إلى إنها تعرضت لحملات الاضطهاد في مجال التمثيل وللخيانة مما جعلها تمنع شقيقتها مروة من خوض تجربة التمثيل .