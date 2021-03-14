شنت الفنانة ” حنان شوقي ” هجوما على الفنان ” محمد رمضان ” على خلفية ما تعرض له الممثل الشاب ” يوسف عمر ” خلال تصويره أحد الإعلانات معه وإصابته بحروق من الدرجة الأولى بعد إنفجار قنبلة أثناء التصوير .

فكتبت حنان شوقي في تعليقها على الواقعة : ” هي حياة الناس بقت رخيصة كده .. يوسف عمر إبن المخرج محمد عمر وإبن الفنانة لبنى ونس في سنة رابعة في معهد فنون مسرحية وجاله إعلان مع الفنان نمبر وان محمد رمضان ” .

وتابعت : وحصل حادثة من المسئول عن المتفجرات أستاذ عصام الوريث اللي جايبه المخرج اللي مش عارفة إسمه ايه كان جايب قنبلة حقيقية وحطها تحت الفنان الشاب يوسف عمر ولولا أن ربنا ستر كان عمره ضاع أو كان هيكمل حياته عاجز ” .

وأضافت حنان شوقي : ” معقولة الاستهتار وصل لكده وإن حياة البشر مبقاش ليها قيمة .. أنا اللي اعرفه إن المفروض يكون فيه متخصص ده اللي واخدين عليه في الشغل كممثلين .. أنا عايزه حق يوسف عمر .. مين يجيب حقه ” .