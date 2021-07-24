وجهت الفنانة ” راندا البحيري ” رسالة عبر حسابها على إنستجرام إلى الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” والد الفنانة ” حلا شيحة ” متضمنة اعتذارا له بسبب الهجوم الذي شنته على إبنته بعد خروج حلا بتصريحات لها في الفترة الأخيرة هاجمت من خلالها الفنان ” تامر حسني ” وصناع فيلم ” مش أنا ” .

فنشرت راندا البحيري صورة لوالد حلا شيحة وكتبت في تعليقها عليها : ” بعد كل اللي حصل واللي اتقال والتضامن من قِبَلنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي وُجب عليّ تقدير وشكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحة وعايزة أقوله حضرتك علي راسي ” .

وتابعت : ” وأنا بحترمك جدا جدا جدا وبحبك بجد وشكرا لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين ومقدرة جدا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي .. أنا أم وعارفة وحاسة بيك جدا وربنا يطمنك عليها وعلي عيلتك كلها و أتمني ليكم يارب كل حاجة حلوة كلكم انت وعائلتك المصونة .” .

واختتمت راندا البحيري رسالتها قائلة : ” وآسفة لو كنت حادة في ردي علي بوست إبنتك الفنانه والتي طالما أحببتها من صغري وكنت طول عمري بحب رقتها وشكلها الجميل ونقائها ولازلت أتمني لها كل خير يارب ربنا يسعدها ويهديها للأصلح لها ولأولادها اللهم آمين ” .

وكانت الفنانة راندا البحيري قد هاجمت حلا شيحة مؤخرا بسبب تصريحات الأخيرة عن فيلم تامر حسني الجديد وتبرؤها من مشاركتها به وعن مشاهدها بكليب أغنية ” بحبك ” التي ضمن أحداث الفيلم وعلقت على ذلك : ” هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته ” .

واستكملت : ” بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا .. فضله على ناس كتير أوي وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده وهي تنصحه لا والله هم يضحك ” .



واختتمت راندا : ” هو برضه اللي مضطرب ؟؟ .. لالالا والله كانت صعبانة عليا في الأول .. بس كده صعب أوي حد ياخد بقي منها الموبايل بسرعة ” .