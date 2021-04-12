أعربت الفنانة ” نادية العراقية ” عن حزنها الشديد لعدم مشاركتها في أية أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني 2021 .

فأشارت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أنه يوجد من يسعى لمنعها عن العمل وشطب إسمها من ترشيحات المسلسلات .

فكتبت قائلة : ” حزينة .. نعم .. حسرة وألم ودموع .. نعم .. رغم كل الأحاسيس اللي متتوصفش اللي بعيشها لكن من قلبي بهني كل اللي تعبو وربنا يوفقهم وأعمالهم تنجح ” .

وتابعت : ” وحسبي الله ونعم الوكيل مع كل آذان في اللي تقصدو إني مشتغلش وتجاهلو ندائي ليهم دون سبب مقنع .. وكل من شطب إسمي من الترشيحات دون سبب مقنع ” .

وأضافت نادية العراقية : ” ربنا هيعوضني خير أنا متأكدة وكل شمتانة هتتعاقب .. يا الله أشكو إليك وعليك العوض ومنك العوض .