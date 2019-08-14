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فنانة مصرية مسلمة تثير الجدل بعد ظهورها داخل كنيسة تصلي وتوقد الشموع

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أثارت الفنانة المصرية ” رحمة حسن ” الجدل بعد نشرها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا لها وهي بداخل كنيسة خلال زيارتها الحالية لفرنسا .

وظهرت رحمة في الصور وهي تصلي وتوقد الشموع داخل كنيسة ” القلب المقدس ” بفرنسا .

كما نشرت صور ليسوع المسيح والتقطت صور لنفسها .

وأغلقت رحمة حسن خاصية التعليقات كي لا تتعرض الديانة المسيحية أو هي لأي تعليقات جارحة خصوصا انها تنتمي للديانة المسلمة إلا أن ذلك لم يمنعها من الدخول الى الكنيسة .

وتعد كنيسة القلب المقدس ” sacre coeur ” من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام والمعروفة بضخامتها وجمالها الخارجي والداخلي .. وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور .

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A post shared by Rahma Hassan (@realrahmahassan) on

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