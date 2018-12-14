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فنان اميركي يقع في حب كورتني كارداشيان.. ما هي ردت فعلها ؟

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تعيش نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ اياما مريحة مستمتعة بحياة العزوبية بعد انفصالها عن حبيبها عارض الأزياء الجزائري يونس بنجيما ما يعني ان عيون المعجبين عادت اليها.

فذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المغني الأمريكي جون ماير اعرب عن اعجابه بكورتني، البالغة من العمر 39 عامًا.john-mayer

وشوهد ماير وهو يغازلها في حفل توزيع جوائز GQ’s Men السنوي الذي حصل في 6 كانون الاول/ديسمبر. وقد قيل ان جون، البالغ من العمر 41 عامًا وقع في غرامها وقال لها أن لقاءها مصادفة جميلة وعليهما الاجتماع مرة أخرى قريبًا، إلّا أن كورتني لم تشعر بالإنجذاب له؛ فهو ليس من النوع المفضل لها من الرجال.john-mayer

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