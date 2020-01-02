فنان خليجي يكشف عن خضوعه لعملية جراحية في القلب

نشر الفنان الكويتي ” داوود حسين ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له من داخل أحد المتشفيات على السرير كاشفا عن خضوعه لعملية جراحية في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية .
وكتب داوود حسين في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز و جل .. ووجود إنسان يحب عمله و يملك كاريزما إنسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع ” .
وتابع : ” إنه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة أمثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي في مستشفى مبارك قسم القلب .. شكرا من القلب الذي عالجته ومرحبا بك في قائمة إخوان دنياي ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة وانهالت التعليقات التي تتمنى الشفاء العاجل والسلامة للفنان داوود حسين .
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الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام ٢٠١٩ بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز و جل .. و وجود انسان يحب عمله و يملك كاريزما انسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع .. انه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة امثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي .. في مستشفى مبارك .. قسم القلب .. شكراً من القلب الذي عالجته .. و مرحباً بك في قائمة اخوان دنياي .. 🌹🌹🌹🌹🌹