اعاد الفنان السعودي عبدالله العامر نشر مقطع فيديو قديم جمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم في بدايتها في احد البرامج التي قدمها في عام 2001 على شاشة تلفزيون دبي.

وعلق العامر على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يعزف على العود بينما كانت نانسي عجرم تغني كاتبا: “من اجمل البرامج التي اعتز بها ( بدون طرب ) من كلمات الزميل حسن محني الذي قدمته على قناة دبي وحلقة مع الفنانه الرائعة نانسي عجرم في بداية انطلاقتها فنانه اخلاق وذوق مبدعة حقيقه”.

وقد لاقى الفيديو استحسان عدد كبير من متابعي عبدالله العامر والذي اثنوا على اداء نانسي عجرم في اللون الطربي متمنين لو انها استمرت في هذا اللون.

يذكر ان بداية نانسي عجرم، 37 سنة، كانت من برنامج المواهب “نجوم المستقبل” والذي شاركت فيه بعمر الحادية عشر عاما ونالت فيه الميدالية الذهبية عن فئة الطرب غير ان انطلاقتها الفعلية وبداية سطوع نجمها كانت مع البوم “يا سلام” عام 2003.