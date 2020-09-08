شاركت الفنانة المصرية “منة عرفة” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بأحدث صورها ظهرت فيها بلون شعرها الجديد “الأحمر” مُرتدية فستانا بنقشة التايغر.وتفاعل محبيها مع تلك الصور مشيدين بجمالها وأنوثتها.

وأرفقت منه عرفة تلك الصور بالتعليق حيث كتبت تقول:”إذا رأيتني أقل، فأنا أفعل المزيد”، وكان اللافت تعليق الفنان السوري الشاب “طلال مارديني” على صورة عرفة؛ إذ كتب قائلًا: ” احلى بنوته بالدنيا” مُرفقًا التعليق بإيموجي قلوب حمراء.

في سياقٍ آخر، حذفت الفنانة منه عرفة صورها الحديثة مع صديقها اليوتيوبر “علي غزلان” من على صفحتها الرسمية بـ إنستجرام وهو نفسى الشىء الذى فعله غزلان، ربما هذا يدل عن انفصالهما بعد أن تردد داخل وخارج الوسط الفنى ارتباطهما عاطفيا وقامت منة فى نفس الوقت بتغير أرقام تليفوناتها.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة الشابة منة عرفة فى بطولة “مسلسل إسعاف يونس” بطولة محمد أنور، الذى انطلق تصويره مطلع الأسبوع الماضي بعد سلسلة من التأجيلات على مدار الأشهر الماضية، وتعاقد أنور على بطولته العام الماضى، والمسلسل من نوعية أعمال الـ 10 حلقات للعرض حصرياً على منصة watch it الرقمية.

“مسلسل إسعاف يونس” بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، منة عرفة، هناء الشوربجى، هشام محمد شرف، إضافة إلى ظهور عدد كبير الفنانين كضيوف شرف جارى الاتفاق معهم، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجي.