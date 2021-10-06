تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد عدد من المتابعين ببرائته وجماله.

إنه الفنان الشاب « كريم قاسم » الذي شارك متابعية، بمجموعة صور مع والدته الراحلة بمناسبة عيد الأم، حيث ظهر في الصور وهو في مراحلة الطفولة مع والدته، موجهًا رسالة مؤثرة لها. وتفاعل عدد كبير من المتابعين معه من خلال التعليقات

وقال الممثل كريم قاسم إنه يعتبر نفسه محظوظًا، بسبب انتماءه لعائلة بعض أفرادها مسلمين وبعضها يهود، لأن هذا الأمر جعله يكتسب ثقافة قبول الآخر واحترامه. وأوضـح “قاسم”،أنه لم يكن يعلم أن والدته يهودية الديانة، حتى فاجأته شقيقته ذات يوم بعد عودته من المدرسة بتلك المعلومة التي كانت صادمة له في البداية.

وأشار الممثل الشاب خلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يُعرض عبر فضائية CBC، إلى أنه، وبعد معرفته بهذا الأمر، كان يخجل من الافصاح عنه لكي لا يسخر منه أحد، إلا أنه أدرك بعد ذلك أنه أمر غير مشين على الاطلاق.

كما أكد أن أصوله اليهودية جعلته يدرك جيدًا الفرق بين اليهودية والصهيونية وعلاقة مصر بإسرائيل “المقامة على أرض فلسطين”، لأن جده لوالدته كان من أشد الرافضين لمعاهدة كامب ديفيد التي عقدها الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني.

شاهد الفيديو | الفنان المصري الشاب كريم قاسم يكتشف بالصدفة أن والدته يهودية!

هذا وقد شارك النجم كريم قاسم بمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط بدورته 37 كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة، وشاركــه في لجنــة التحكيـــم النقاد الألماني توماسي كاسكي، المخرج الإسباني نايرا سانز، والدكتور حسن الروخ استاذ بالمعهد العالي للسينما بالرباط والمخرجة البوسنية اينا سينديجارفيك.

من ناحية أخرى، كان “كريم قاسم” قد أنهى تصوير مشاهده في «مسلسل جانب مظلم» حيث يقوم ببطولة حلقات«عالحلوة والمرة» والذي سيُعرض قريبًا على منصة شاهد vip، ويشارك كريم قاسم بطولة الحلقة سلمى أبوضيف يقوم كريم خلال أحداث المسلسل بدور شاب يُدعي يوسف.

وكان للفنان كريم قاسم أعمال درامية سابقة عُرضت على منصة «شاهد vip» وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل “مملكة إبليس” بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا «لما كنّا صغيرين» الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية يُعرض لكريم فيلم «ولاد رزق 2» وأيضًا فيلمه «سوّاح».

كما يُعرض لكريم قاسم 3 أعمال على منصة نتفليكس وهم فيلمه سواح للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم«ليل خارجي» للمخرج أحمد عبدالله، والفيلم العالمي «The First Line».

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