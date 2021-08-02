تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث دعا له الكثيرون بالرحمة والمغفرة.

أنه الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي “، الذي قتلته الوحدة ورحل صغيراً عن عالمنا، هيثم الذي رغم مسيرته القصيرة إلا ادائه الفريد جعله يتميز بين أبناء جيله، والذي كان الحزن جزءًا من ملامحه ربما لأنه فقد أقرب الناس إلى قلبه، وربما بسبب الوحدة التي لازمته مثل ظله.

صورة نادرة من طفولة الفنان الراحل «هيثم أحمد زكي»

ميلاه ونشأته :

ولد هيثم زكي في الـ4 من إبريل عام 1984 ، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. توفي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا.

نبذة عن حياته ومشواره الفنّي :

بدأ هيثم أحمد زكى مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة.

ليشارك الفنان الراحل بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما التلفزيونية مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2، وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة ولكن ذاكرته سوف تظل خالده في وجدان الجميع.

أعماله و وفاته :

ومن الأفلام التي شارك هيثم فيها :” حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2″، أما الدراما والمسلسلات فهي:” الجماعة ، دوران شبرا ، الصفعة ، امبراطوريه مين ، السبع وصايا ، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش 2 ، علامه استفهام”.

وفى صباح يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 استيقظ الوسط الفني على صدمة كبيرة وهي وفاة هيثم أحمد زكى عن عمر ناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة و مات وحيدًا.

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