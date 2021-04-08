كشف الفنان المصري ” باسم سمرة ” في تصريحات لجريدة ” المصري اليوم ” عن رغبته في التنازل عن جميع ممتلكاته وأمواله لصالح الجيش المصري .. كما يتمنى أن تقبله القوات المسلحة كجندي متطوع في صفوفها .

فقال سمرة : ” سأتنازل عن كل ما أملك من عقارات وأراض وأموال في البنك للجيش المصري وأرغب في التواصل مع المسئولين لكي ننتهي من الإجراءات .. أنا وأموالي فداء مصر وتحت الطلب في أي وقت ” .

وأكد على ضرورة أن يتوحد كافة المواطنين المصريين خلف قيادتهم السياسية وعلق على ذلك قائلا : ” إحنا بلد كبير ولازم نتضامن مع بعض جدا وأن يكونوا على قدر من المسئولية تجاه وطنهم ومتأكد إن فيه زيي 100 مليون متكاتفين رجالة ” .

وتابع الفنان المصري : ” بلدي بحبها وروحي ودمي وكلي مع مصر بكل ما أملك مش هزار ولا شو بتكلم جد وعايز حد يتواصل معي من المسئولين لتنفيذ الأمر ” .

كما تحدث باسم سمرة عن فكرة تطوعه في الجيش وقال : ” أتمنى أكون متطوعا معهم فذلك يمنحني الشرف .. وقد أديت الخدمة العسكرية وكنت عريف مجند باسم أحمد سمرة وعندي شهادة قدوة حسنة وشهادة في الرماية تحت قيادة العقيد محمد عبدالمنعم وكنت جنديا في فوج الحراسة ” .