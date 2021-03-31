أعلن الفنان السوري ” ناصيف زيتون ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن حصوله على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات .

وأعرب ناصيف زيتون عن تقديره وسعادته بهذا الأمر مقدما الشكر لدولة الإمارات .. فكتب في تغريدته التي تضمنت صورة له وهو يحمل بطاقة الإقامة قائلا : ” الدول مثل البشر معادن والإمارات معدنها ذهب وقلبها ذهب ” .

وتابع : ” هي التي فتحت قلبها لكل مبدع وفنان ومحب .. شكرا للإمارات على الإقامة الذهبية وشكراً للشيخ محمد بن راشد ولهيئة ثقافة دبي على منحها المحبة والأمل لمن يبحثون عنه ولمن يصنعونه ” .

الدول مثل البشر ،

معادن و #الامارات معدنها ذهب وقلبها ذهب وهي التي فتحت قلبها لكل مبدع وفنان ومحب ،

شكرا للامارات على الاقامة الذهبية وشكراً للشيخ محمد بن راشد ولهيئة ثقافة #دبي على منحها المحبة والامل لمن يبحثون عنه ولمن يصنعونه @HHShkMohd @DubaiCulture @LatifaMRM @HalaBadri pic.twitter.com/n1d6QIw0Ic — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) March 31, 2021