كشف الفنان الكويتي ” عبد الرحمن العقل ” خلال حلوله ضيفا في برنامج ” مع حمد قصص ” مع المذيع ” حمد قلم ” عن تلقيه تهديدات من زميلته الفنانة العراقية ” زينب الضاحي ” أثناء الغزو العراقي للكويت في عام 1990 .

فقال عبد الرحمن العقل أنه فوجئ بمكالمة هاتفية من زينب الضاحي التي وصفها بأنها ” جاسوسة الفنانين ” تطلب منه فيها أن يقابلها على الفور في المسرح العربي مع بعض القيادات العراقية .

وأشار العقل إلى أن زينب الضاحي قد هددته بأنه في حال عدم حضوره سترسل سيارة شرطة لكي تأتي به بالقوة .

وأضاف أنها طلبت منه ومن عدد من الفنانين الوقوف أمام كاميرات بعض الفضائيات من أجل إعلان دعمهم لغزو بلدهم .

وعلق على ذلك قائلا : ” لم أكن أتوقع أبداً أن يكون هذا موقف الضاحي من الكويت رغم أنها كانت تعيش فيها منذ مدة طويلة وشاركتني في العديد من الأعمال المهمة كما أنها متزوجة من كويتي ” .

وتابع عبد الرحمن العقل : ” اضطررت للسفر من الكويت إلى السعودية بسبب أطفالي وسط بكاء نساء العائلة واستقبلونا في السعودية بحفاوة ” .