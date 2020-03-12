فنان كويتي يثير الجدل بظهوره شبه عار!

أثار الفنان الكويتي عبدالله الطراروة ضجة كبيرة بعد نشره صور يظهر فيها شبه عارٍ عبر حسابه على انستغرام.
ويظهر عبدالله الطراروة في الصور، المثيرة للجدل، وهو عار ويغطي جسده فقط بـ”شرشف”.
وتعرض الفنان الكويتي لهجوم كبير بسبب ظهوره بهذا الشكل الجريء والذي لا يناسبه، معتبرين أنه يحاول لفت الانتباه.
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كلام للبعض يعيبون على الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء #كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك 😜😍 واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي مافي مسلسل في #نتفليكس ما شفتوه 😉
وعلقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على هذه الصور متسائلة عن الرسالة التي يريد عبدالله الطراروة ان يوصلها من خلالها قائلة: “الفنان عبدالله الطراروه مصور نفسه عاري وناشرها . . اوكى شنو المطلوب الفنان لما يسوي شي كل شي يسويه له مسج . . ابي اعرف هالصور شنو مسجها “.
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