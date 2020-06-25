نشر الفنان والمخرج الكويتي ” ضاري عبد الرضا ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلن من خلالها عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .
وظهر ضاري عبد الرضا في الصورة وهو على سرير المستشفى ويضع على وجهه جهاز التنفس الصناعي .
وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” الحمد لله بالسراء والضراء لك الحمد يارب العالمين .. تم اليوم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا مع وجود التهاب بالرئة ” .
وتابع : ” وأرقد حاليا في مستشفى الرازي .. اسأل الله أن يشفيني ويشفي كل مصاب فلا تنسوني بالدعاء ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين ومن زملائه على الصورة وانهالت التعليقات التي تتمنى له الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة .