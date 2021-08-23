نشر الفنان ” أمير يزبك ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تويتر كشف من خلاله عن عمله بإحدى محطات البنزين في كندا بعد هجرته وأسرته إليها بسبب الأوضاع في لبنان .

وظهر أمير يزبك في الفيديو وهو يملأ خزان وقود إحدى السيارات بالبنزين وقال : ” هيدي أحلى من الفن .. هيدي مصلحة درجة أولى .. عم بشتغل بكندا عالمحطة وشرف لإلي ” .

وتابع : ” في البلدان التي تحترم نفسها مثل كندا من يريد أن يملأ خزان وقود سيارته كله له الحق بذلك ” .

كما كتب الفنان أمير يزبك في تعليقه على المقطع : ” شغّيل محطة بكندا أشرف من ؟… بلبنان .. ذليتوا الشعب الله يذلكن ” .