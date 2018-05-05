فنان مصري:”كنت شاهداً على طلاق والديّ”.. خمنوا من هو!

” كنت شاهدا على عقد طلاق والدي ووالدتي أنا وجدي والد والدتي، وذلك لأن الكل امتنع رفضا في خراب البيت”، بهذه الكلمات كشف الفنان ​أحمد فهمي​ عن طلاق والده ووالدته وكونه كان شاهداً على هذا الطلاق.



وأضاف أثناء حلوله ضيفاً ضمن برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي:” أقدمت على هذه الخطوة لأن الاثنين اتفقا على أن هذا سيريحهما، كريم شقيقي كان يرفض الطلاق ولكني كنت لا أجد فيه مشكلة طالما يرغبان فيه”.

وتابع أنه عاش بعد إتمام الطلاق مع والده لأن مصاريفه كانت كبيرة، بينم عاش شقيقه كريم مع والدته وكان يزورهم بإستمرار، وشائت الصدف أن يكون مسكنه اليوم بالقرب من والده الذي يعيش حالياً مع زوجته الثانية بين مسكن كريم بالقرب من والدته.