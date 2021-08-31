تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى عمر الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

أنه النجم المصري ” عمرو دياب ” الذى يعد واحد من أشهر وأفضل المطربين الموجودين في العالم، والذي يبلغ عدد سنوات النشاط الفني له أكثر من 38 عامًا، والذي منذ ظهوره الأول على الساحة الفنّية، أدرك الجميع أن هذه الموهبة هي فريدة من نوعها سواء من ناحية خامة الصوت التي لا تزال محتفظة ببريقها رغم مرور السنوات، وهذا اللون الغنائي الذي لم يتمكن أحد من منافسته.

عمرو دياب في سنوات عمره الأولي

ويُعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل النجم المصري عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من الجوائز الموسيقية العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

نشر الحساب الرسمي للموسوعة صور الهضبة، بتعليق عليها: “هل كنت تعلم أن الفنان المصري عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط. وجدير بالذكر أن عمرو دياب حصل على جوائز لأكثر عدد مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1996 و2001 و2007 و2013، شاركونا أغنيتكم المفضلة لعمرو دياب ؟”.

الزواج في حياة عمرو دياب

على الرغم من شهرته عالمياَ، إلا أنه قلما ما نجد شائعة خاصة بعمرو دياب حول علاقته بالنساء أو بفتيات مثل بقية الفنانين، فالمعروف أن الهضبة شخص خجول يتصرف دائماً بحكمة مما جعله أذكى فنانين جيله، خلال فترة التسعينات، أعلن الفنان عمرو دياب عن ارتباطه بالنجمة شيرين رضا ابنة الفنان الراحل محمود رضا، وكانت شيرين في وقتها غير معروفة مثل الآن،

ثم أعلنا زواجهما بعد فترة قصيرة وقد قام عمرو دياب بتقديم عدة أغنيات لها مثل “ايه اخرتها معاكي” و “متخافيش” وكانت في هذا الوقت هي أشهر قصة حب في الوسط الفني، وبعد عدة سنوات أعلن كلًا من عمرو دياب وشيرين رضا انفصالهما ونتج عن هذه الزيجة الإبنة الكبرى لعمرو دياب وهي نور، ولا تزال شيرين رضا تحتفظ بعلاقة صداقة قوية بينها وبين عمرو.

بعد فترة ليست بطويلة، أعلن عمرو دياب زواجه من زينة عاشور وهي سعودية الجنسية، وكانت هذه تعتبر أطول فترة زواج عاشها عمرو دياب والتي نتج عنها ثلاثة أطفال هما عبد الله وكنزي وهما توأم وجنى، وعاش عمرو قصة حب كبيرة مع زينة حتى ظهرت الشائعات حول عمرو دياب و ارتباطه بفنانة مصرية.

عمرو دياب ودينا الشربيني

منذ فترة ليست بعيدة ارتباط بالنجمة الشابة دينا الشربيني، وكانت البدايات حين بدأت دينا تظهر مع عمرو دياب في العديد من الحفلات والمناسبات، قام الهضبة بطرح أغنية “برج الحوت” التي كانت لدينا، تعبيراً من عمرو عن حبه لها، ثم أصبح ارتباطهما حديث الساعة بعد أن ظهرا معًا في أحد الإعلانات الخاصة بإحدى شركات الإتصالات المصرية، ثم ظهرت هي في أحد البرامج تتحدث عن علاقتها بالهضبة، وكيف يعتبر هو أكبر داعم لها في حياتها الشخصية والمهنية، وعلى الرغم من فارق السن الموجود بينهما، إلا أن هذا الثنائي يعتبر من أجمل ثنائيات الوسط الفني. ثم أنفصلا في الفترة الحاليه بعد بعض الخلافات غير المعلومة بينهما.

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