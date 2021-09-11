استضافت الإعلامية ” سمر يسري ” الفنان ” خالد الصاوي ” في برنامجها ” يوم ليك ” المذاع على قناة الحياة .

وخلال اللقاء كشف خالد الصاوي عن بعض التفاصيل التي تخص حياته الشخصية متحدثا عن الفترة التي كان يعاني فيها من الإدمان وتأثير ذلك على حياته .

فأشار الصاوي إلى أن هذه الفترة كانت من أصعب الفترات في حياته حيث دفعه الإدمان إلى التفكير في الانتحار وإصابته بالجنون إلا أن الفن أنقذه من كل ذلك وعلق قائلا : ” أنا حاليًا أحسن من الماضي .. أنا ماشي صح .. الفن أنقذني من الجنون والانتحار والإدمان ” .

وأضاف موجها نصيحة إلى الجمهور : ” بنصح جمهوري لو عاوز تجرب اتفرج على اللي جربوا .. في حاجات لو عملتها هتخسر نفسك وصحتك وفلوسك فبلاش من الأول ” .

وتابع خالد الصاوي بأنه بعد تعافيه من الإدمان تغيرت حياته بشكل كبير وأقدم على الزواج الذي يعتبر أنه حدث في الوقت المناسب كما اهتم بممارسة الرياضة وضبط أكله وشربه .