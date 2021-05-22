حل الفنان ” عمرو عبد الجليل ” ضيفا مع الإعلامية ” قصواء الخلالي ” في برنامجها ” المساء مع قصواء ” المذاع على قناة ” Ten ” .

وخلال اللقاء كشف عمرو عبد الجليل عن تفكيره في بعض الأوقات في الاعتزال والابتعاد عن الفن والأضواء والسعي في مهنة أخرى بحثا عن الهدوء والاستقرار .. وأن هناك أشياء كثيرة لا يشعر بالرضا تجاهها سواء في مجال الفن أو في الحياة .

وتابع عمرو عبد الجليل مشيرا إلى تمنيه الموت من الله في بعض الأحيان قائلا : ” يعني أحيانا بطلب من ربنا إنه يخلصني بقى واخرج من الدنيا .. الموت حق مش شر ومتصالح معاه جدا .. انا هقابل ربنا فيه أحلى من كده ” .

وعن الشهرة والنجومية قال : ” هي شغلانة زي أي شغلانة وأنا لما اشتغلت الشغلانة دي لا كنت بفكر في نجومية ولا بفكر في شهرة مكنتش دي أهدافي .. كنت بشتغل وخلاص ” .