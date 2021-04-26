كتب الفنان ” عبد العزيز مخيون ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعرب من خلاله عن استيائه من تصرفات بعض الممثلين والذي لم يكشف عن أسمائهم متهما إياهم بنشر القاذورات على قمة المجتمع على حد قوله .

فكتب قائلا : ” ملعون أبو التمثيل اللى خلى ناس من قاع المجتمع تطلع على وش الدنيا وتنشر قاذورتها على قمة المجتمع ” .

وأثار هذا المنشور الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول هوية المقصود منه .. ليرد عبد العزيز مخيون في تعليق له على ذلك : ” مش واحد بس الدخلاء والمنتحلون والمدعون كثر .. والتطهير سوف يحدث ولكن عندما يتطهر المجتمع أولا ” .