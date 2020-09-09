نشر الفنان المصري ” زكي فطين عبد الوهاب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحدث من خلاله عن عدم حبه أو احترامه للمال وهو الأمر الذي ورثه عن والده المخرج المصري الراحل ” فطين عبد الوهاب ” .

فكتب قائلا : ” أنا عمرى ما احترمت الفلوس .. ورثت ده عن أبويا الله يرحمه .. عمل ٥٣ فيلم فى أقل من ٢٠ سنة وأجره كان الأعلى بين المخرجين .. لأن اغلب أفلامه كانت box office hits ” .

وتابع : ” وعلى سبيل المثال فيلم إبن حميدو اتكلف ١٨ ألف جنيه وجاب ٦٨ ألف وده كان رقم كبير قوى وقتها .. وبرغم ده أبويا مات مفلس لكن أعماله وقيمته الفنية ستظل باقية إلى يومنا هذا وسوف يخلد إسمه الى أبد الآبدين هو وآخرين مثله وده أكبر وأجمل إنجاز ” .