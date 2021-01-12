نشر الفنان ” مجدي صبحي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن شفائه وتعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد مرور 20 يوما على إصابته وقضائه لفترة العزل .

وتحدث مجدي صبحي في منشوره عن معاناته مع الفيروس موجها الشكر لكل من سانده في هذه الأزمة فكتب قائلا : ” أشكر الله أولًا وأخيرًا على نعمة الشفاء من كورونا اللعين .. بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوما عذاب ” .

وتابع : ” أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة .. أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي والفنانة الكبيرة نهال عنبر دينامو مجلس النقابة .. أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية .. أشكر أشرف زكي ” .

واستكمل : ” أشكر دكتور طارق مدير مستشفى العجوزة .. أشكر دكتور عصام .. أشكر الصحفية الكبيرة سحر صلاح الدين بجريدة الجمهورية على شعور نادر من إنسانة وفية مخلصة وهي أم بنتي .. أشكر إخواتي وأهلي فردا فردا .. أشكر كل زمايلي وأصدقائي وكل جمهوري على الفيس بوك ” .

وأضاف مجدي صبحي : ” كنت أرى الموت يوميًا وعذاب جسدي منقطع النظير .. أنا الآن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالي .. أشكركم مرة أخرى ولكم مني جزيل الشكر والاحترام .. ملحوظة : عزل منزلي خاص لمدة 20 يومًا الحمد لله ” .