أجرى الفنان ” علي حميدة ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه ” الحكاية ” يوم أمس كشف من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرا .

حيث يعاني من حصوة على المرارة وتعرض إلى ضيق في التنفس وتليف في الكبد وارتفاع في درجة حرارته ويتواجد حاليا في في مستشفى مطؤوح العام .

وتحدث علي حميدة باكيا عن سوء أوضاع المادية بعد دفعه لما يقرب 13 مليون جنيه للضرائب ولم يعد لديه المال لاستكمال علاجه مع خطورة وضعه الصحي فقال : ” معييش إني أدخل مستشفيات .. مبقاش معايا فلوس ودفعت ضرائب 13 مليون جنيه وخدوا مني شقتين على النيل وفيلا في مطروح ” .

وعلى الفور تواصل نقيب الموسيقيين الفنان ” هاني شاكر ” بمداخلة هاتفية للبرنامج معلنا عن تواصله مع علي حميدة للاطمئنان على صحته وأنه تم التواصل مع نقابة الموسيقيين في الأسكندرية وسيتم نقله إلى هناك غدا وتكفلت النقابة بالعلاج .

وعلى جانب آخر خرجت وزارة الصحة ببيان رسمي لها اليوم الإثنين جاء فيه أنه جاري نقل الفنان علي حميدة إلى مستشفى معهد ناصر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وسيتم مناظرة حالته من قبل فريق طبي مكون من استشاريين من مختلف التخصصات لبدء علاجه اللازم والذي سيكون على نفقة الدولة .

وزيرة الصحة تستجيب للفنان #علي_حميدة.. وتوجه بعلاجه بمعهد ناصر على نفقة الدولة



صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بعلاج الفنان، بعد مناشدته أمس، للتدخل لعلاجه لعدم قدرته المادية. pic.twitter.com/vDXUlamnxI — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 11, 2021