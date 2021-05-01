وجه الفنان ” جمال عبد الناصر ” رسالة إلى الجمهور طالبهم من خلالها بالدعاء لزوجته الفنانة ” فاطمة الكاشف ” بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتب جمال عبد الناصر في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين كورونا واحفظ أحبتنا واحفظنا منه جميعاً ” .

وتابع : ” اللهم اشف قرة عيني وعافي زهرة فؤادي زوجتي وحبيبتي وإبنتي وصديقتي والبسها ثوب العافية والسلامة .. فاطمة ” .

وأضاف الفنان جمال عبد الناصر : ” دعواتكم لها بظهر الغيب ستقبل من الله في شهر البركة والرحمة .. والله أسأل أن يحميكم فهو ولي هذا والقادر عليه .. خلوا بالكم من نفسكم والله خير الحافظين ” .