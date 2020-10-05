كشف الفنان ” حسن يوسف ” في تصريحات صحفية له عن إنه يعكف في الوقت الحالي على القيام بمشروع تجسيد شخصية ” البابا شنودة ” في مسلسل تليفزيوني .

وأشار حسن يوسف إلى إنه كان يحلم بتجسيد شخصية البابا الراحل حيث كان رجلا وطنيا وحكيما وصاحب مواقف جليلة خدمت مصر بمثل ما خدمت طائفة الأقباط المصريين .

كما تحدث عن أمنيته أيضا بتجسيد شخصية المناضل الفلسطيني الشيخ ” أحمد ياسين ” معربا عن استعداده بالفعل لقراءة كل كبيرة وصغيرة عن حياته ومواقفه النضالية تجاه وطنه وقضيته العربية الكبرى .

يذكر أن الفنان حسن يوسف كان قد جسد عدد من الشخصيات في أعمال فنية سابقة مثل : ” الإمام المراغي ” و ” الإمام النسائي ” و ” الشيخ متولي الشعراوي ” .