أجرى الفنان المصري ” عبد الرحمن أبو زهرة ” مداخلة هاتفية مع برنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة المحور بعد تردد أخبارا تفيد بإعتزاله الفن .

وكشف عبد الرحمن أبو زهرة عن معاناته من حالة من الاكتئاب الشديد والإحساس بالغربة وعدم فهم من حوله له .

وتابع : ” كل المخرجين اللي في مصر مكنوش اتولدوا لما كنت أنا ناجح ومهملين ليا إهمال كبير ” .

كما تحدث عن إنه يعتبر نفسه كوميديان للدرجة الأولى وعن بعض أعماله في هذا المجال ولكن أصبح يظهر في الفترات الأخيرة كضيف شرف فقط .

وأضاف : ” أنا من النوع اللي لو ممثلش يطق يموت .. أنا قعدت 40 سنة بشارك في أعمال في المسرح والتليفزيون اللي بعشقهم مع الإذاعة وعندي خبرة طويلة في التمثيل وأنا شايف صمت كبير من جانب المخرجين ” .

وأشار أبو زهرة إلى أن العودة إلى التمثيل وخاصة الأدوار الكوميدية هو الحل لخروجه من حالة الاكتئاب التي يمر بها موجها رسالة إلى المنتجين بذلك .

وأوضح إنه فكر في الذهاب إلى طبيب نفسي خاصة بعد الصدمة التي تعرض لها مؤخرا بوفاة زوجته التي استمرت قصة حبهما لمدة 56 عاما .

وفي تصريحات صحفية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة أكد على أن الأدوار التي تعرض عليه خلال ال 3 أو 4 سنوات الأخيرة لا تتماشى مع تاريخه الفنى مطالبا القائمين على الصناعة أن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذى امتد لـ60 عاما .

موضحا أنه يمتلك 27 درعا وجائزة حصل عليها من وزراء مصر على مدار تاريخه متسائلا : ” مش حرام اللى بيحصل فيا ده ” .