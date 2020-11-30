أحيا الفنان المصري ” عبد الرحمن أبو زهرة ” الذكرى الأولى على وفاة زوجته الكاتبة ” سلوى الرافعي ” وذلك في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وتضمن المنشور صورة تجمع عبد الرحمن أبو زهرة بزوجته الراحلة وكتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لحب عمري ورفيقة دربي .. المرأة التي ازداد حبي لها خلال رحلة عمر حافلة بالذكريات وحتى بعد رحيلها عن عالمنا ” .

وتابع : ” عام كامل لم يمر يوما فيه إلا وتذكرتك وتمنيت لو أني أراك هنا بجانبي .. لا أستطيع أن أصف كم أثر غيابك في يا أطيب وأحن الخلق ” .