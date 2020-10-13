نشر الفنان المصري ” محمود الليثي ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأشار محمود الليثي إلى أنه أصيب بالفيروس منذ حوالي 10 أيام وحالته حاليا مستقرة إلا أن زوجته ووالدته اللذان أصيبا أيضا بفيروس كوفيد 19 حالتهما غير مستقرة وطلب من متابعيه الدعاء لهما .

فكتب قائلا : ” عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام و حالتي مستقرة الحمد لله .. بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لإن حالتهم غير مستقرة ومحتاجين دعاء واسف لو حد اتصل ومردتش ” .