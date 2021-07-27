خرج الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تعرضه لعملية سرقة من جانب بعض الأشخاص في الشارع .

فكتب زكي فطين عبد الوهاب في منشوره راويا ما حدث معه : ” النهاردة اتعرضت لعملية سرقة في الشارع .. حوالى الساعة 3 كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء وكنت تعبان فقررت آخد تاكسي للبيت علشان مكنتش قادر أمشي ” .

وتابع : ” قبل ما أوقف التاكسي كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص واحد منهم قالي ما توطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا في لم الحاجات ” .

وأضاف الفنان المصري : ” رجعت البيت أبص في الكيس ملقتش المحفظة ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر .. عملية سرقة في منتهى الذكاء .. الحمد لله الورق كان في جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس ” .