نشر الفنان المصري ” مصطفى درويش ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح مصطفى درويش أن وضعه الصحي يسوء فكتب قائلا : ” الوضع من سئ لأسوأ يارب ” .

وكان قد أعلن عن إصابته بالفيروس منذ عدة أيام وإنه يخضع للعزل المنزلي ويعاني من آلاما في البطن وصداع وفقدان لحاسة التذوق .

فقال : ” مفكرتش غير في اللي خالطوني .. ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله وبفضل دعواتكم .. أنا جامد أوي في المواقف دي ” .

يذكر أن مصطفى درويش شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين وهما ” 100 وش ” مع نيللي كريم وآسر ياسين و ” خيانة عهد ” مع يسرا .