نشر الفنان المصري ” فادي خفاجة ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” ناشد من خلاله المخرجين والمنتجين لتشغيله والالتفات إلى موهبته بعد مرور فترة طويلة لم يعرض عليه فيها أية أدوار .

فكتب فادي خفاجة في منشوره قائلا : ” طيب إيه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين اللي يشتغل يا أولاد المهنة والأصول ” .

وتابع : ” ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي .. والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله وربنا الحكم والعدل ومطرح مترسي ندوق ليها ” .

يذكر أن الفنان فادي خفاجة قدم العديد من الأعمال الفنية أشهرها دوره في مسلسل ” يوميات ونيس ” بشخصية شرف الدين ” شرفنطح ” .