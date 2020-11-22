نشر الفنان ” محمد عدوية ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” هاجم من خلاله الفنان ” محمد رمضان ” عقب تداول صورة له معانقا مطرب إسرائيلي يدعى ” عومر أدام ” .

وأعرب عدوية في منشوره عن استيائه واستنكاره لتصرف محمد رمضان معتبرا إياه بإنه لا يمثله كمواطن مصري فكتب قائلا : ” أحب أوجه رسالة قصيرة جدًا لنمبر وان أنت لا تمثلني كمواطن مصري سيبك بقا من النجومية والأسامي واللقب ” .

وتابع : ” وأنت لما بعتلي من سنة عشان أعملك تتر مسلسل وأنا رفضته شكلاً وموضوعًا عشان أنا راجل بحترم فني ومبتاجرش بيه لو هيوصلني الفضاء مش هقولك العالمية ” .

وأضاف محمد عدوية : ” وبعد الصورة الأخيرة اللي اتكلمت عنها الصفحة الرسمية لإسرائيل بتتكلم بالعربية أنت أولاً وأخيراً لا تمثلني كمصري أنت بتمثل نفسك وبس ” .