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فنان مصري من الطفولة إلى النجومية .. هل تغيرت ملامحه ؟

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نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” صورة له في مرحلة الطفولة تعود إلى عام 1990 .

وكتب ليحكي أن والده صباح اليوم أحضر هذه الصورة وحكى له تفاصيل يوم التقاط هذه الصورة وكأنه حدث بالأمس .

فعلق على الصورة قائلا : ” وأنا بشرب الشاي مع أبويا انهاردة الصبح الأربعاء٣يوليو ٢٠١٩ سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصورة دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح .. أيوه أنا سنة 1990 ” .

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وأنا بشرب الشاي مع أبويا انهاردة الصبح الأربعاء ٣يوليو٢٠١٩ سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح أيوه أنا سنة 1990 🤦🏽‍♂️😄 #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on

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