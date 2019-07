فنان مصري من الطفولة إلى النجومية .. هل تغيرت ملامحه ؟

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

وأنا بشرب الشاي مع أبويا انهاردة الصبح الأربعاء ٣يوليو٢٠١٩ سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح أيوه أنا سنة 1990 🤦🏽‍♂️😄 #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح