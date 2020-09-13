نشر الفنان المصري ” فريد النقراشي ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعلن من خلاله عن إصابة زوجته بمرض السرطان وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على إعلان إصابة نجله بنفس المرض .

فكتب فريد النقراشي في منشوره قائلا : ” بالأمس القريب أخذنا بركة مرض يوسف إبني بالكانسر .. واليوم نأخذ نفس البركة لزوجتي الحبيبة وتوأم روحي (ندا) فقد اكتشفنا أنها أصيبت هي أيضا بنفس المرض وبعد رحلة من الفحوصات والتحاليل والأشعة وجراحة لاستئصال الورم بدأنا اليوم في العلاج الإشعاعي ” .

وتابع : ” نشكرك يا الله وسنظل نشكرك ( عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين ) نعم فرحين لإننا موضوع اهتمامك ومقصدك وأنك وضعت على قلبك أن تجمل نفوسنا لتكون مستعدة للقائك السماوي ” .

وأضاف : ” فعندما أري إثنين من أسرتي تحت هذا النير ( أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا .. عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا ) .. إيدك يارب تتباس وتتحط ع الراس ” .

وأرفق فريد النقراشي إلى المنشور صورة تجمعه بزوجته ندا وأشار إلى أن هذه الصورة بتاريخ 21 من شهر أغسطس 2020 يوم إجرائها للجراحة .

يذكر أن الفنان فريد النقراش شارك في عدد من الأعمال الفنية الشهيرة منها مسلسل ” هبة رجل الغراب ” ومسلسل ” ساحرة الجنوب ” ومسلسل ” السندريلا ” ومسلسل ” راجل وست ستات ” .