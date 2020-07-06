أعلن الفنان المصري ” محمد صلاح ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

فكتب قائلا : ” بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر اللي أكدت اني أصبت بالوباء اللعين وقالولي اتأخرت ليه ؟ ” .

وتابع : ” يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي .. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب لاني حسيت إحساس غريب حسيت إني مش خايف من الموت أنا خايف إني أموت قبل ما اشوف النجاح ” .

وأضاف محمد صلاح : ” استغربت وقولت لنفسي إنت مش خايف من الموت قولت والله لا أنا خايف اموت قبل ما اشوف نجاحي .. بلدنا بقى الحلم فيها إنك بس تشتغل .. إنت بس بتحاول طول الوقت انك تشتغل وتخبط على البيبان وكل البيبان بتتقفل في وشك ” .

واستكمل : ” شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجين المعاهد والكليات الفنية وما وقفوش أمام كاميرا .. واللي هاجر واللي اكتأب واللي انتحر .. أجمل مافي الوجود الحلم والطموح وأقبح مافي الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده ” .