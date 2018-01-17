فهرية أفجان تشارك جينيفر لوبيز إعلان جديد.. صور فن

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تستعد النجمة التركية فهرية أفجان لتصوير إعلان عالمي جديد يجمعها بالفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز لماركة لوريال باريس التي تمثل النجمتان وجوه إعلانية لها.

الصحف التركية وصفت الإعلان المنتظر بـ«صفقة الحظ» لفهرية، كما أنها ستشكل خطوة جديدة في مشوارها نحو العالمية.

الإعلان المنتظر من المقرر تصويره قريباً، ومن المنتظر أن تنضر لفهرية ولوبيز، نجمة أخرى من الشرق الأوسط لم يتم الإعلان عن اسمها حتى الآن.

فهرية أفجان حققت مكاسب مالية من اعلاناتها لماركة لوريال بعام 2016 تٌقدر بمبلغ يصل إلى مليون و200 ألف ليرة تركية.

يُذكر أن مسلسل «حتى الموت» كان آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، وذلك قبل احتفالها بزواجها من النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو الماضي، وحتى الآن لم تعلن عن المشروع الفني الذي ستعود به إلى الشاشة.