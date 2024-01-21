خطفت الفنانة المصرية آيتن عامر، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت آيتن عامر، الصور، عبر حسابها الرسمي على على موقع تبادل الصور إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

فقدان وزن ملحوظ لآيتن عامر

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “خست خالص” ، “آيتن القمر” ، “إيه الحلاوة دي” ، “برنسيسة” ، “ما أجمل الجمال وأنت صاحبه والجميل بجمالك ينسى صاحبه” ، “خيال الصراحة” ، “ملكة جمال العالم” ، “الجمال كله”.

تألقت آيتن عامر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي الذي كشف عن رشاقتها اللافتة، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت آيتن عامر حذاءً أنيق ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وعلق الجمهور على صورتها ورشاقتها اللافتة قائلين: “فوتوشوب ولا حقيقة”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

كيف خسرت وزنها؟

قالت أيتن عامر، في تصريحات سابقة خلال استضافتها ببرنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي، إنها اتبعت نظامًا غذائيًا يعتمد على تناول كل شيء بكمية مناسبة دون حرمان، وذلك لفقدان 25 كيلوجرامًا خلال 3 أشهر فقط.

وأضافت عامر، أنها تنشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، خطتها في خسارة الوزن خطوة بخطوة والدايت الذي اتبعته في كل أسبوع.

وأشارت عامر إلى أن الأسبوع الأول من هذا الدايت يحتوي على كمية كبيرة من الطعام لقياس قدرة الجسم على حرق الدهون، وبالفعل تمكنت من خسارة 2.5 كيلوجرامات في هذا الأسبوع، وجاء

يُذكر أنه انفصلت الفنانة آيتن عامر عن زوجها ووالد ابنيها (آيتن، ويوسف) مدير التصوير محمد عز العرب في أغسطس 2022.

آخر أعمال آيتن عامر

يذكر أن، آخر أعمال آيتن عامر مسرحية “شحاتين أكاديمي” التي تم عرضها مؤخرا خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة أحمد فهمي، ومحمود الليثي، ميرهان حسين، ودياب، وعدد من الفنانين.

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