“فوز العتيبي” تفاجىء شاباً راهنها على طلاقها من زوجها خلال 6 أشهر !

أشعل رهاناً موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة ، بعد أن تورط شاب سعودي يدعى خالد الغربي، بالتغريد و توقعه طلاق زوجين معروفين في المملكة ، خلال أقل من 6 أشهر فيما تقترب الزوجة فوز العتيبي وزوجها، من إكمال تلك المدة دون وجود أي مؤشر أو نية للانفصال، ما يجعل دفع الشرط وهو مبلغ مالي كبير يقترب من التحقق.

أنا ماراح أنسى انه قبل يكون زوجي كان الشخص اللي سحب على دوامه وجاء طاير من شروره لرياض عشان يكفلني لما استعدوني المركز وشرطوا خروجي بكفالة رجل رغم ان وقتها ما كان بيني وبينه اي ارتباط وكان اول مكان يجمعنا المركز ماراح أنسى انه الرجل الوحيد اللي منحني شعور الأمان ♥️ pic.twitter.com/5DmzvrQ3eE — فوز العتيبي (@zooztox) August 16, 2019



بداية القصة

وبدأت القصة في منتصف أغسطس الماضي، عندما نشرت العتيبي ، مقطع فيديو لها برفقة زوجها خلال تواجدهما في رحلة خارج المملكة كما يبدو.

تعليق الغربي

وعلق المغرد خالد الغربي على الفيديو، قائلًا: ”إذا كنا من الحين إن شاء الله واستمر زواجكم 6 شهور لك هدية مية ألف من عندي، وأراهن ما راح يكمل شهرين فقط“.

طبعاً كأنك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها https://t.co/E142BWnxrh — فوز العتيبي (@zooztox) October 20, 2019



تذكير العتيبي

وبعد مرور شهرين ذكرت العتيبي خالد الغربي عبر ”تويتر“ عن رهانه قائلة : ”طبعًا كانك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها“. ولم يعلق الشاب في بداية الأمر، على تغريدة العتيبي التي تعاملت مع رهانه بجدية ربما لم يكن يقصدها، فيما لا يُعرف إن كان سيفي بوعده عند مرور فترة الستة شهور التي حددها.

طبعاً كأنك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها https://t.co/E142BWnxrh — فوز العتيبي (@zooztox) October 20, 2019



تفاعل المغردون

ودعا كثير من المغردين، ومن الجنسين، الشاب للوفاء بوعده والاستعداد لدفع الشرط عند حلول موعده، فيما وجد من دافع عنه بالقول إنه لم يحدد العملية التي سيدفع بها رهانه إذا ما خسر.

طبعاً كأنك رجال يا خالد الغربي قول وفعل لا تحذفها وخلك قد كلمتك اللي الناس شاهدين عليها https://t.co/E142BWnxrh — فوز العتيبي (@zooztox) October 20, 2019



رد الغربي

ومع تمسك العتيبي ومتابعيها في ”تويتر“، بأحقيتها في كسب شرط الرهان، قال الغربي “وعدنا برمضان إن شاء الله إذا ربي أعطانا عمر وعافية.. ما تربيت على الرخامة ولا هي من طبعي انتي اصملي بس هالأربعة شهور ومالك إلا اللي يرضيك وأنا قد كلامي قول وفعل“.