فوز العتيبي تكشف تفاصيل منعها من التجول دون عباءة في منتجع شهير بالرياض.. وردة فعلها تجاههم

كشفت مشهورة مواقع التواصل فوز العتيبي عن منعها من التجول دون عباءة في أحد المنتجعات بالرياض، فلجأت لمخاطبة إدارة المنتجع عبر ”تويتر“ للاستفسار عن موقفهم.

قبل اسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم ؟!!@durratre @durratarriyadh — فوز العتيبي (@zooztox) October 31, 2019



وقالت: ”قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني أحد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟!“.

وععع متخخخلفيننن شدخلهمم تلبسين عبايه او لا — lu♀ (@qwoo_1) October 31, 2019

وأكدت فوز أنها سبق أن تجولت دون عباءة في موسم الرياض وسباق الألوان، دون اعتراض من أحد وبحضور سيارات الشرطة، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن سبب منعها من التجول دون عباءة في المنتجع قائلة: ”المشكلة اني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة #موسم_الرياض و #سباق_الألوان بدون عباية ولا أحد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة“.