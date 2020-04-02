فوز العتيبي تنشر وصيتها في حال توفت بسبب فيروس كورونا وتطلب من متابعيها كتابة وصاياهم

نشرت الناشطة السعودية ” فوز العتيبي ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة طالب فيها متابعيها بكتابة وصاياهم .

كما تحدثت أيضا أنها لا تعتبر الموت مصيرا سيئا ولكنها تخاف على أسرتها التي ستحزن من بعدها في حال موتها والتي تعتقد إنه من الممكن أن يكون بالوباء العالمي وهو فيروس كورونا المستجد .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” اكتبوا وصيتكم هالأيام .. أنا بصراحة ما عندي وصية بس شايلة هم لو مت بالمرض أخاف على قلب أمي وأحمد واخواتي ” .

وتابعت : ” أمانه ما تحزنون كثير علي وصدقوني عشت بسببكم سعادة تكفيني وعمر الموت ما كان مصير سيء بالعكس تراه منطقيا راحة .. واستمتعوا بالحياة تراها قصيرة وعاجلا أو آجلا بنموت .. أحبك كثير ” .