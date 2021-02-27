دائما ما تثير الناشطة السعودية فوز العتيبي الجدل بإطلالاتها وتصرفاتها الجريئة مع زوجها أحمد سالم عبر الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث فيديوهاتها، فاجأت فوز العتيبي متابعيها بظهورها وهي تلف نفسها ببطانية مع ظهور اكتافها عارية بينما كانت تقفز وتقترب لزوجها الذي كان ممددا على الاريكة قبل ان تقوم بالارتماء في حضنه.

وكانت فوز العتيبي قد نشرت قبل ذلك فيديو اخر ظهرت فيه بينما كان زوجها يحملها وعلقت كاتبة: “تعريف النشبه استمتعوا بصياح حفارين القبور ”.

ورغم اظهارها جوانب حميمة من حياتها غير ان فوز العتيبي ظهرت في فيديو اخر وهي تنتقد ما وصفته بالتدخل في حياتها الخاصة قائلة “ما بقى مقطع ما اخذوه واقتحموا في حياتي وهي ليش لابسة كده وهي ليه تتكلم كده وهي ليه دايما زوجها يشيلها”.

#فوز_العتيبي تخرج عن صمتها وتُلجم منتقديها #سلاتيح_تويتر



"تتخيل انهم جالسين ينتقدون واحدة فاشلة ، انا كل شيء تحقق لي ونجحت في حياتي ، وهم اللي فشلوا في كل شي" pic.twitter.com/ODWG3CtgZo — Arab Celebs ➐ (@ArabActress) February 26, 2021

وتابعت “ودهم يتحكمون في حياتي اقحموا نفسهم في عمق حياتي” واضافت “يخيل لك انهم ينتقدون شخص فاشل في علاقته ليه والله فوز عايشة حياتها زي ما تبغي عايشة الحمدالله على كل المستويات المستوى المادي والعاطفي والحرية الشخصية كل شيء تحقق لي ولله الحمد نجحت في حياتي وهم فاشلين ولا واحد منهم يقدر يعيش حياته زي ما يبغي”.