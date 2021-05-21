استعرضت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد حملها، قبيل إنجابها من خلال صور جديدة نشرتها عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلّت بببطن منتفخ، مرتدية فستاناً أبيض من دون كُمّين.

وظهرت فوز في مقطع مصوّر بالفستان عينه مؤكدةّ أن “لي جاي أقل من لي راح” من فترة حملها. كما كشفت منذ أيام قليلة عن جنس جنينها من زوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف بطريقة مميزة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات” صورة لمجموعة كبيرة من الزهور التي تلقتها كهدية من زوجها بمناسبة يوم ميلادها الـ30، وعلّقت عليها “حبيبي بو أحمد”، لتكشف من خلال التعليق عن استعدادها لاستقبال طفل ذكر.

وكانت فوز الفهد قد تحدّثت عن تجربة حملها وما تعانيه خلالها قائلةً: “نفسيتي في الحمل يوم فوق ويوم تحت، مع الهرمونات والتغيرات في الجسم يوماً أحس شكلي طبيعي واليوم اللي وراه أقول أنا الحين كذا في الأخر كيف أصير”.





