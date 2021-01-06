تصدرت الفنانة البحرينية “حلا الترك” التريند علي مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد أنتشار صور لفنانة أمريكية تُدعي “لورين جيرالدوم” علي تطبيق تيك توك، وأحدث التطابق المذهل في الشبه بينها وبين الفنانة البحرينية ضجةً كبيرة. وتداول المتابعون تلك الصور معلقين عليها تعليقات كوميدية.

وأشار الكثيرون إلى أنها تكاد تكون “نسخة طبق الأصل” عن حلا الترك فيما لاحظ آخرون بعض الفروقات. حيث انقسمت التعليقات بين من رأى أنه ثمة تطابق شكلي بين الترك وتلك الفنانة الأجنبية، والبعض الآخر رأى أن هذا يرجع إلي العمليات التجميلية التى تغير ملامح النجمات والمشاهير تغيير جذري وتجعلهن نسخة من بعضهن وليس شبهاً طبيعياً.

الفنانة البحرينية حلا الترك والفنانة الأمريكية لورين جيرالدوم

كما نشرت في وقت سابق الفنانة لورين جيرالدوم صورة تجمعها بالفنانة حلا الترك، وعلّقت عليها :”أنظروا من معي..نسختي الصغيرة”.فردّت حلا الترك عليها :”حبيبتي لورين كم أنا سعيدة بلقائك، أراك قريباً”. وكانت الترك قد قامت بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة نجمة الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز” لين حايك، حيث قامتا بتسجيل وتصوير بعض الأغاني الجديدة من إنتاج “بلاتينيوم ريكوردز” الشركة المنتجة لأعمالهما.

حلا الترك وشبيهتها

في سياقٍ آخر، وبعدما أثارت قصة رفع الفنانة البحرينية حلا الترك، دعوى قضائية ضد والدتها السيدة منى السابر، الجدل ما بين الرفض والتأييد، إذ قالت الأخيرة في تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، أن ابنتها حلا ضحية ولم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها، بل بتشجيع من الجميع، ودخلت بعدها في نوبة بكاء شديدة من الموقف الذي تعرضت له مع ابنتها. ووجهت السابر، وقتها من خلال البرنامج رسالة لأبنائها، قالت خلالها: «رسالتي أن ولادي يعيشوا في بيئة صحية ولا أحد يضغط عليهم».

لتعود اليوم مني السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، أثارة الجدل من جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعدما شاركت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وكتبت والدة حلا الترك، تعليقًا يحمل رسالة غامضة وتهديد لمن يريد أن يؤذيها: «أنا متصله مع الحياة.. لا أحد يستطيع إن يؤذيني إلا إذا سمحت له، أنا أسمح للسلام والتناغم أن يكونوا جزءً من حياتي».

وجاء من بين تعليقات المتابعين علي تلك الصورة: «الله ينصرك على كل من ينوي لك شر ويجعلك فوق القوم الظالمين ويرينا فيهم يوم أسود من أفعالهم ما خلو حد في حاله»، «شو راح تعملي مع حلا»، «أنتي قصدك حلا بكلامك»، «كأنك بنتك الله يجمعكم ويدمر كل من فرقكم»، «الله ينصرك ويرجعلك حقك»، «ليش صار هذا بينك وبين ابنتك».