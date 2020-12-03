تصدرت الفنانة المصرية “شيرين عبد الوهاب” التريند علي مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد أنتشار فيديو لفتاة مصرية علي تطبيق الفيديوهات تيك توك، وأحدث التطابق المذهل في الشبه بينها وبين الفنانة المصرية ضجةً كبيرة. وتداول المتابعون هذا المقطع معلقين عليه تعليقات كوميدية.

الفتاة بدت وهي تغني أغنية للفنان شيرين عبد الوهاب، محاولة تقليد حركاتها، إلا أن اللافت كان الشبه الكبير في الملامح خصوصًا في مناطق الأنف والفم والذقن، وقصة الشعر القصير التي اشتهرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلا أن الفرق الواضح كان لون عيني الفتاة الأخضر.



وانقسمت التعليقات بين من رأى أنه ثمة تشابه كبير بين شيرين والفتاة، والبعص الآخر رأى العكس، وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “مرا ما في شبه شكلها ينرفز” و”حيل تشبها” و”نسخة” و”صدك تشبها” و”تشبهها لمن كانت شرين صغيره الشبه قوي” و”تشبه كل شي الا شيرين” و”80% الشبه”.

وعلي الصعيد الفنى، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية أجراها معها الإعلامي صبحي عطري ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يُعرض على شاشة MBC4 أنها في صدد إطلاق ألبوم غنائي سيشكل مفاجأة جميلة، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خوفًا من عرقلة مشروعها، ولفتت إلى أنها تتعاون في هذا السياق مع شركة “روتانا” مع حرصها على تطوير قدراتها كممثلة.

كما تستعد شيرين عبد الوهاب للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد يحمل عنوان “حبيبي”، وهو من إنتاج وليد منصور. وقال المنتج وليد منصور في تصريحات له عبر ET بالعربي: “الفيلم يحكي عن قصة رومانسية في إطار موسيقي وكوميدي ، فهو حالة فنية متشبعة كما أنه يتناول قصة نجاح وصعود للبطلة “، ووصف الفيلم بأنه حالة مختلفة على السينما المصرية. وتابع بأن الفيلم خضع لتحضيرات كثيرة وتدريبات للنجمة شيرين”، قائلا: “دور شيرين في الفيلم مفاجأة”، مشيرا إلى الفيلم به حالة إبهار وشجن.