احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان بحضور أصدقائهما من الوسط الفني وخارجه.

عيد ميلاد رامي رضوان في حديقة المنزل

وتألق الزوجان في الحفل الذي أقيم في حديقة منزلهما، الأمر الذي أدهش المتابعين وأثار فضول عدد منهم حول شكل ديكورات المنزل من الداخل.

منزل الثنائي الأشهر

تعيش الفنانة دنيا سمير غانم مع زوجها الإعلامي رامي رضوان داخل مدينة القاهرة وهي تعتبر من الشهيرات اللواتي لا ينشرن صوراً أو فيديوهات من منزلهن إلا اللقليل القليل، وكأنها تفضل أن تبقي حياتها الخاصة ملكها وحدها، دون أن تتشاركها مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يفعل بقية النجوم.

ولكنها تنشر الكثير من الصور لها أو مع زوجها رامي رضوان وتُظِهر تلك الصور المنشورة عدد من ديكورات المنزل. وتوضح الصور مدى رقي وفخامة هذا المنزل، ومثلما تتميز دنيا بالرقي والبساطة في اختيار أدوارها من حيث التمثيل أو الغناء، وهي تتمتع بنفس الذوق العالي والدقة والرقي في اختيار ديكورات منزلها.

حديقة المنزل

فعند إلقاء نظرة على المنزل من الخارج نجد انه يتمتع بطراز كلاسيكي فخــم وراق يشبه القصور ويضم حديقة كبيرة تحيط بأنحاء المنزل بأكمله؛ وتضم الحديقة منطقة خاصة للجلوس مميزة، تجمع بين اللونين الأحمر والبني الغامق وتتوسطها طاولة خشبية صغيرة، وذلك للاستمتاع بالطبيعة، كما تضم طاولة وكراسي خشبية آخرى.

وتحتوي الحديقة أيضًا على حمام سباحة صغير في المساحة والعمق خصصته دنيا تحديدًا لابنتها كايلا من أجل الاستمتاع معها وتقضـــية أوقات ممتعة داخل الحديقة.

غرفة الطعام

يسيطر على غرفة الطعام اللون الرمادي الفاتح من حيث ألوان الحوائط والأرضيات المكسوة برخام رمادي أنيق، كما تضم طاولة طعام كبيرة رخامية بيضاء مع كراسي من الفرو باللون الرمادي الفاتح أيضاً.

غرفة النوم

تتميز غرفة النوم بالفخـــامة حيث جمعت دنيا بين اللونين الأبيض والأسود مع الألوان الترابية؛ لتنسج بذلك لوحة فنية متكاملة داخل الغرفة؛ حيث جمعت جدران الغرفة والأرضيات بين اللونين الأبيض والأسود؛ وتضم سرير فخـــم باللون الأبيض يحيطه اثنين كومود من الخشب البني الراقي وتزينه أباجورات باللون الأبيض.

غرفة المعيشة

تتميز غرفة المعيشة بفيلا دنيا سمير غانم بالهدوء والرقي من حيث ألوان الحوائط والأثاث والديكور؛ حيث سيطر اللونان البيج والبني على الحوائط ، كما خصصت كل ركن منها لوضع طقم من الأرائك، طاولة الطعام وغيرها من الأكسسوارات؛ حيث يطـــغى عليها الألوان الترابية والرمــادية والبيضاء؛ كما تسيطر الاكسسوارات المعـــدنية والضـــخمة بوفرة في الصالونات داخل الغرفة.

وتزوجت دنيا سمير غانم ورامي رضوان، في عام 2013، في حفل زفاف كبير حضره حشد هائل من نجوم الفن وأنجبت ابنتها كايلا بعد عام واحد من الزواج.

رسالة دنيا سمير غانم الرومانسية لزوجها

ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لزوجها الإعلامي رامي رضوان بمناسبة عيد ميلاده في سبتمبر الجاري.

وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي وربنا يوفقك دايما، ويكافئك على قد تعبك ومجهودك وحبك لشغلك وأهلك واحترامك لكل الناس واحساسك انك دايما عايز كل حاجة تبقي أحسن، وعمري ما هنسي اد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي، ربنا يخليك لينا”.

وكان أخر مشاركات دنيا سمير غانم “مسلسل جت سليمة” والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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