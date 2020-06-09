احتفل مطرب المهرجانات الشعبية “حسن شاكوش” يوم الأحد الموافق 7/6/2020 ، بخطبته لإحدي الفتيات العشرينيات من خارج الوسط الفني، وأقيم الحفل في فندق “هيلتون بيراميدز جولف”بالقاهرة، لضمان عدم وجود تجمعات من الجمهور، تبعاً للإجراءات الإحترازية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا. ‎

وأعقبت الخطبة زفة للعروسين في سيارتهما البيضاء، شهدت جولة صاخبة في شوارع منطقة بولاق الدكرور مسقط رأس الفنان، حيث ظهر شاكوش وعروسه يعتليان السيارة ويحييان المارة، وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات يقومون بزفّهما علي الطريقة الشعبية بإطلاق الصافرات وأبواق التنبيه حولهما .

يُذكر أن أخر أعمال المطرب الشعبي حسن شاكوش هي أغنية “شيكولاتة سايحة” مع المطرب الشعبي “عمر كمال” الأغنية من كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، منتج فني أمير سامي أبو غالي؛ كما انتهى مطرب المهرجانات من تسجيل دويتو غنائي جديد مع المطربين “طارق الشيخ” وفرقة “المدفعجية”، ولَم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على “يوتيوب” .